Фото: Національна поліція України

У Житомирському районі поліція розслідує смертельну ДТП, в якій загинула 44-річна жінка

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Житомирському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Подія трапилася 2 січня близько 19:30 у селі Березівці на автошляху Київ-Чоп. На місце прибули слідчо-оперативні групи обласної поліції та районного управління №1 для документування обставин ДТП.

Попередньо встановлено, що 29-річний житель Житомира, керуючи автомобілем Mercedes, здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину. Внаслідок отриманих травм 44-річна пішохідка загинула на місці.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Слідчі встановлюють усі деталі події, опитують очевидців та працюють над з’ясуванням причин трагедії.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення водія на автомобілі Audi збив 15-річного підлітка, який перебував на узбіччі дороги поруч із припаркованим авто