09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
17:55  02 січня
На Львівщині під час святкування жінка впала з балкона і загинула
16:20  02 січня
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
03 січня 2026, 12:00

На Житомирщині Mercedes наїхав на 44-річну пішохідку: жінка загинула на місці

03 січня 2026, 12:00
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

У Житомирському районі поліція розслідує смертельну ДТП, в якій загинула 44-річна жінка

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Житомирському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Подія трапилася 2 січня близько 19:30 у селі Березівці на автошляху Київ-Чоп. На місце прибули слідчо-оперативні групи обласної поліції та районного управління №1 для документування обставин ДТП.

Попередньо встановлено, що 29-річний житель Житомира, керуючи автомобілем Mercedes, здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину. Внаслідок отриманих травм 44-річна пішохідка загинула на місці.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Слідчі встановлюють усі деталі події, опитують очевидців та працюють над з’ясуванням причин трагедії.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення водія на автомобілі Audi збив 15-річного підлітка, який перебував на узбіччі дороги поруч із припаркованим авто

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП розслідування Житомир аварія смертельна ДТП жінка Mercedes-Benz
У Києві 32-річний чоловік викрав автобус та влаштував ДТП
03 січня 2026, 10:20
На Львівщині під час святкування жінка впала з балкона і загинула
02 січня 2026, 17:55
У Кропивницькому жінка та дитина отруїлися чадним газом
02 січня 2026, 17:14
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Росія вдарила ракетами по Золотоніському району: п'ятеро постраждалих, на місці працює поліція
03 січня 2026, 16:28
Денис Шмигаль може очолити Міністерство енергетики – Зеленський
03 січня 2026, 15:17
У Львові вшанували пам’ять поліцейського Віталія Словіка, який загинув 4 січня у Торецьку
03 січня 2026, 14:59
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни
03 січня 2026, 14:15
На Херсонщині від атак дронів та артилерії загинули 2 цивільних, ще двоє поранені
03 січня 2026, 13:30
У Києві 16-річна дівчина отримала 73% опіків після падіння в яму з окропом
03 січня 2026, 12:45
У Кам’янському 29-річний чоловік застрелив опонента під час конфлікту
03 січня 2026, 12:30
До Києва прибули міжнародні радники з безпекових питань
03 січня 2026, 11:45
Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати
03 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »