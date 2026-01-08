На Чернігівщині автобус з пасажирами з'їхав у кювет і перекинувся: 9 постраждалих
ДТП сталася ввечері 7 січня поблизу села Лихачів Ніжинського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Попередньо, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, де автобус перекинувся на бік. Внаслідок ДТП травм зазнали щонайменше 9 пасажирів, загрози їх життю немає.
Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, 5 січня на Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі. Внаслідок ДТП постраждали 18 людей.
