Грався гранатою: на Хмельниччині від вибуху загинула 10-річна дитина

18:27  23 лютого
11:40  23 лютого
09:19  23 лютого
23 лютого 2026, 14:17

23 лютого 2026, 14:17
Фото: поліція
Трагедія сталася 22 лютого близько 21:45 у селі Мала Кужелівка Дунаєвецького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 10-річний хлопчик грався гранатою в кімнаті, де також перебувала його 45-річна матір.

На місце події прибули лікарі, поліцейські, вибухотехніки та криміналісти. Медики до останнього намагалися реанімувати дитину, але поранення виявилися смертельними. Матір хлопчика госпіталізували.

Правоохоронці оглянули будинок і двір, щоб переконатися у відсутності інших боєприпасів. Уламки гранати вилучили та відправили на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 п. 2 ст. 115 КК України. Поліція з'ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські оголосили про підозру військовому у СЗЧ, який підірвав гранату у квартирі на Оболоні, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один отримав поранення.

Хмельницька область події Граната трагедія вибух дитина смерть дитини
23 лютого 2026
07 серпня 2025
