Грався гранатою: на Хмельниччині від вибуху загинула 10-річна дитина

Грався гранатою: на Хмельниччині через вибух загинув 10-річний хлопчик
Трагедія сталася 22 лютого близько 21:45 у селі Мала Кужелівка Дунаєвецького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Попередньо встановлено, що 10-річний хлопчик грався гранатою в кімнаті, де також перебувала його 45-річна матір.
На місце події прибули лікарі, поліцейські, вибухотехніки та криміналісти. Медики до останнього намагалися реанімувати дитину, але поранення виявилися смертельними. Матір хлопчика госпіталізували.
Правоохоронці оглянули будинок і двір, щоб переконатися у відсутності інших боєприпасів. Уламки гранати вилучили та відправили на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 п. 2 ст. 115 КК України. Поліція з'ясовує всі обставини події.
Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські оголосили про підозру військовому у СЗЧ, який підірвав гранату у квартирі на Оболоні, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один отримав поранення.