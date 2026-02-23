18:27  23 лютого
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
11:40  23 лютого
На Буковині автомобіль вилетів у кювет: двоє травмованих
09:19  23 лютого
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
23 лютого 2026, 15:15

Конфлікт водіїв на Рівненщині завершився стріляниною на АЗС

23 лютого 2026, 15:15
Фото: Національна поліція
У Рівненському районі правоохоронці затримали чоловіка, який вистрілив у іншого водія

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 22 лютого, близько 21:40 на АЗС поблизу села Користь.

Поліцейські попередньо встановили, що на автодорозі в напрямку Рівного між 32-річним жителем Житомирщини, водієм автомобіля Audi, та 46-річним рівнянином, керманичем вантажівки Scania, виник конфлікт через створення аварійної ситуації під час руху.

Коли водій легковика зупинився на заправці разом із дружиною та малолітнім сином, керманич вантажівки підійшов до нього, почав шарпати за одяг та наніс кілька ударів по голові та тулубу. У відповідь 32-річний житель Житомирщини дістав травматичний пістолет Flarm та здійснив кілька пострілів у живіт і стегно водія вантажівки.

Постраждалого госпіталізували до Рівненської обласної лікарні з проникаючими пораненнями живота та правого стегна.

Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події, затримали нападника. 32-річного водія помістили до ізолятора тимчасового тримання у порядку ст.208 КПК України.

Слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Франківську конфлікт на дорозі закінчився ножовим пораненням. За даними поліції, між 45-річним водієм автомобіля Mercedes-Benz, 24-річним керманичем BMW та його 47-річним пасажиром виник словесний конфлікт через аварійну ситуацію на дорозі по вулиці Незалежності

23 лютого 2026
