На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти

Фото: Національна поліція
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Львівщині постраждали четверо осіб, серед яких малолітній та неповнолітній хлопці

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 4 січня близько 16:30 на автодорозі "Броди–Тернопіль" поблизу села Гаї Золочівського району. Зіткнулися Renault Megane Scenic та Volkswagen Passat.

За попередніми даними поліції, автомобілем Renault керувала 43-річна мешканка Бродів, а Volkswagen – 46-річний житель того ж міста.

Внаслідок зіткнення постраждали водії обох транспортних засобів, а також двоє пасажирів Renault – 11-річний та 17-річний мешканці Бродів. Усіх потерпілих доставлено до медичних закладів для надання допомоги.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Поліція продовжує встановлювати усі обставини події.

Нагадаємо, в Житомирському районі поліція розслідує смертельну ДТП, в якій загинула 44-річна жінка. Слідчі встановлюють усі деталі події, опитують очевидців та працюють над з’ясуванням причин трагедії.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Рік вироку: або Україна зміниться, або зникне
05 січня 2026, 08:35
Гончаренко: Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ
05 січня 2026, 08:05
