На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти

Фото: Національна поліція

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Львівщині постраждали четверо осіб, серед яких малолітній та неповнолітній хлопці

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 4 січня близько 16:30 на автодорозі "Броди–Тернопіль" поблизу села Гаї Золочівського району. Зіткнулися Renault Megane Scenic та Volkswagen Passat.

За попередніми даними поліції, автомобілем Renault керувала 43-річна мешканка Бродів, а Volkswagen – 46-річний житель того ж міста.

Внаслідок зіткнення постраждали водії обох транспортних засобів, а також двоє пасажирів Renault – 11-річний та 17-річний мешканці Бродів. Усіх потерпілих доставлено до медичних закладів для надання допомоги.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Поліція продовжує встановлювати усі обставини події.

