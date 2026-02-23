Фото: ОГП

Правоохоронці припинили діяльність групи, яка масово продавала в регіоні підроблені тютюнові вироби та електронні сигарети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, спільники налагодили постачання контрафактних цигарок, електронних сигарет і рідин для куріння. Продавали товар у роздріб, зокрема в Білій Церкві – виключно за готівку, щоб приховати прибутки та не платити акцизний податок.

Під час обшуків у фігурантів знайшли:

понад 12 тисяч компонентів для рідин до електронних сигарет;

більше 700 POD-систем;

майже 3 тисячі картриджів із рідинами;

тютюн для кальяну та чорнову бухгалтерію.

Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 3 мільйони гривень.

Триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють усіх учасників схеми та канали постачання контрафактної продукції.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі правоохоронці ліквідували потужну мережу підпільного виготовлення та збуту контрафакту. Під час обшуків вилучили алкоголю та сигарет на 50 млн грн.