На Київщині накрили мережу торгівлі контрафактом: вилучено товару на понад 3 млн грн
Правоохоронці припинили діяльність групи, яка масово продавала в регіоні підроблені тютюнові вироби та електронні сигарети
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, спільники налагодили постачання контрафактних цигарок, електронних сигарет і рідин для куріння. Продавали товар у роздріб, зокрема в Білій Церкві – виключно за готівку, щоб приховати прибутки та не платити акцизний податок.
Під час обшуків у фігурантів знайшли:
- понад 12 тисяч компонентів для рідин до електронних сигарет;
- більше 700 POD-систем;
- майже 3 тисячі картриджів із рідинами;
- тютюн для кальяну та чорнову бухгалтерію.
Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 3 мільйони гривень.
Триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють усіх учасників схеми та канали постачання контрафактної продукції.
Нагадаємо, раніше у Кривому Розі правоохоронці ліквідували потужну мережу підпільного виготовлення та збуту контрафакту. Під час обшуків вилучили алкоголю та сигарет на 50 млн грн.