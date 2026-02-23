Смертельна ДТП у Києві: нетвереза водійка отримала 11 років в'язниці

Фото: Прокуратура України

У Києві Голосіївський районний суд засудив 22-річну жінку до 11 років позбавлення волі за смертельну ДТП, у якій загинули двоє людей. А також позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася у листопаді 2023 року на вул. Старокиївській.

Тоді 20-річна водійка Audi, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з Toyota. Загинули водій Toyota, 40 років, та пасажир, 39 років.

Встановлено, що за кілька хвилин до аварії керування автомобілем здійснював її знайомий, який дозволив нетверезій жінці сісти за кермо. Обидва на момент ДТП уже були позбавлені права керувати через адміністративні порушення, пов'язані зі ст. 130 КУпАП.

Після аварії водійка та пасажир Audi звернулися до приватної лікарні та намагалися втекти, але їх затримали.

Пасажира засуджено до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Крім того, обвинувачена має виплатити 5,3 млн грн родинам загиблих.

Нагадаємо, нещодавно інвестбанкір Ігор Мазепа на смерть збив людину на Житомирщині. У поліції зазначили, що 49-річний водій Mercedes-Benz їхав у напрямку міста Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного місцевого жителя. На жаль, внаслідок ДТП потерпілий помер дорогою до лікарні.