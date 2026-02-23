18:27  23 лютого
23 лютого 2026, 14:29

Смертельна ДТП у Києві: нетвереза водійка отримала 11 років в'язниці

23 лютого 2026, 14:29
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У Києві Голосіївський районний суд засудив 22-річну жінку до 11 років позбавлення волі за смертельну ДТП, у якій загинули двоє людей. А також позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася у листопаді 2023 року на вул. Старокиївській.

Тоді 20-річна водійка Audi, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з Toyota. Загинули водій Toyota, 40 років, та пасажир, 39 років.

Встановлено, що за кілька хвилин до аварії керування автомобілем здійснював її знайомий, який дозволив нетверезій жінці сісти за кермо. Обидва на момент ДТП уже були позбавлені права керувати через адміністративні порушення, пов'язані зі ст. 130 КУпАП.

Після аварії водійка та пасажир Audi звернулися до приватної лікарні та намагалися втекти, але їх затримали.

Пасажира засуджено до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Крім того, обвинувачена має виплатити 5,3 млн грн родинам загиблих.

Нагадаємо, нещодавно інвестбанкір Ігор Мазепа на смерть збив людину на Житомирщині. У поліції зазначили, що 49-річний водій Mercedes-Benz їхав у напрямку міста Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного місцевого жителя. На жаль, внаслідок ДТП потерпілий помер дорогою до лікарні.

23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
