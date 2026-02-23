18:27  23 лютого
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
11:40  23 лютого
На Буковині автомобіль вилетів у кювет: двоє травмованих
09:19  23 лютого
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2026, 14:51

На Полтавщині авто провалилося під кригу: поліцейські врятували 4 осіб

23 лютого 2026, 14:51
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Полтавщини спільно з рятувальниками та медиками надали допомогу громадянам, які на автомобілі потрапили у водяну пастку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент трапився 21 лютого поблизу села Жоржівка Шишацької громади.

Виявилося, що четверо місцевих жителів, рухаючись полем на автомобілі ЛуАЗ, в'їхали у рів, заповнений водою. Через тонку кригу автомобіль провалився й почав занурюватися у воду. На щастя, усі пасажири встигли вибратися.

Поліцейські, рятувальники та медики надали постраждалим необхідну допомогу та доставили їх додому.

Правоохоронці закликають водіїв у зимовий період не ризикувати життям, уникати руху невідомими польовими дорогами. У разі небезпеки негайно телефонуйте на номери екстрених служб: 102, 101 або 112.

Нагадаємо, у Вишгородському районі на Київському водосховищі, під час катання під кригу провалився та потонув автомобіль. Внаслідок трагедії загинула одна людина, ще одну зниклу особу досі розшукують.

Раніше повідомлялося, що за даними ДСНС, на водоймах України з початку року загинули 22 людини, серед них дитина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область вода крига авто поліція медики рятувальники
Рвана рана та сім швів: на Дніпропетровщині судили жінку, яка покусала чоловіка
23 лютого 2026, 13:15
У Чернігові після косметичної операції в приватній клініці померла жінка
23 лютого 2026, 12:20
Зіткнення авто біля АЗС на Львівщині: постраждали дві людини
23 лютого 2026, 10:12
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
На Житомирщині водій збив поліцейського та влаштував погоню
23 лютого 2026, 18:40
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
23 лютого 2026, 18:27
У Рівному відбувся перший в історії відкритий Кубок Рівненської області з ампфутболу
23 лютого 2026, 17:51
Спроби нав’язати Україні незаконний референдум є небезпечними і неприйнятними
23 лютого 2026, 17:35
У Дніпрі неповнолітні жорстоко побили військового ЗСУ
23 лютого 2026, 17:25
Нардеп розповів про підготовку Зеленського до виборів
23 лютого 2026, 16:45
Зрадила державу за 4 тисячі гривень: на Чернігівщині жінку судили за роботу на росіян
23 лютого 2026, 16:45
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
23 лютого 2026, 16:19
На Полтавщині жінку судили за "злив" даних про ТЦК
23 лютого 2026, 16:15
Нардеп із Харківщини заявив, що Зеленський знімає керівників, які проявляють суб’єктність
23 лютого 2026, 16:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »