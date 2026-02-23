На Полтавщині авто провалилося під кригу: поліцейські врятували 4 осіб

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Полтавщини спільно з рятувальниками та медиками надали допомогу громадянам, які на автомобілі потрапили у водяну пастку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент трапився 21 лютого поблизу села Жоржівка Шишацької громади.

Виявилося, що четверо місцевих жителів, рухаючись полем на автомобілі ЛуАЗ, в'їхали у рів, заповнений водою. Через тонку кригу автомобіль провалився й почав занурюватися у воду. На щастя, усі пасажири встигли вибратися.

Поліцейські, рятувальники та медики надали постраждалим необхідну допомогу та доставили їх додому.

Правоохоронці закликають водіїв у зимовий період не ризикувати життям, уникати руху невідомими польовими дорогами. У разі небезпеки негайно телефонуйте на номери екстрених служб: 102, 101 або 112.

Нагадаємо, у Вишгородському районі на Київському водосховищі, під час катання під кригу провалився та потонув автомобіль. Внаслідок трагедії загинула одна людина, ще одну зниклу особу досі розшукують.

Раніше повідомлялося, що за даними ДСНС, на водоймах України з початку року загинули 22 людини, серед них дитина.