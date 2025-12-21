15:15  21 грудня
У Рівному в матері забрали немовля через антисанітарні умови та неналежний догляд

Фото: Рівненський міський центр соціальних служб
Слідчі розпочали кримінальне провадження проти 27-річної мешканки Рівного за звинуваченням у злісному невиконанні обов'язків щодо догляду за дитиною

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Жінка раніше потрапляла в поле зору правоохоронців через незаконний обіг наркотиків та домашнє насильство, перебуваючи на обліку як кривдник.

18 грудня під час моніторингу соцмереж поліція виявила допис про те, що працівники Служби у справах дітей під час планової перевірки забрали у матері немовля. За інформацією служби, жінка неналежно виконувала батьківські обов’язки, створюючи загрозу життю та здоров’ю дитини. Умови проживання були антисанітарними.

Ювенальні поліцейські виїхали за місцем проживання породіллі, проте жінка не впустила їх до оселі, вигулюючи при цьому собаку бійцівської породи.

Слідство встановило, що немовля народилося близько тижня тому, досі не зареєстроване, а від медичної допомоги та соціального супроводу жінка відмовилась. Її 3-річна донька наразі мешкає з сестрою у Києві.

Під час огляду житла, проведеного на підставі ухвали суду, поліцейські підтвердили неналежні умови проживання та антисанітарію.

Немовля перебуває під наглядом медиків у Рівненській обласній клінічній лікарні, його життю нічого не загрожує.

Слідство триває.

Нагадаємо, у Вінницькій області помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Підозру отримати мати дитини, сімейний лікар та працівник соціальної служби. Всі знали, що стан 10-річного хлопчика погіршується, але ніхто нічого не зробив.

