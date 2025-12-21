15:15  21 декабря
В Луцке мужчина ударил полицейского во время соревнований: решение суда
13:38  21 декабря
Ночная драка в центре Киева: полиция ищет всех участников
12:54  21 декабря
Пожар на автосервисе в Ровно: горели BMW и мотоцикл
UA | RU
UA | RU
21 декабря 2025, 15:58

В Ровно у матери забрали младенца из-за антисанитарных условий и ненадлежащего ухода

21 декабря 2025, 15:58
Читайте також українською мовою
Фото: Ровенский городской центр социальных служб
Читайте також
українською мовою

Следователи начали уголовное производство против 27-летней жительницы Ровно по обвинению в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Женщина ранее попадала в поле зрения правоохранителей из-за незаконного оборота наркотиков и домашнего насилия, состоя на учете как обидчик.

18 декабря во время мониторинга соцсетей полиция обнаружила сообщение, что работники Службы по делам детей во время плановой проверки забрали у матери младенца. По информации службы, женщина ненадлежаще выполняла родительские обязанности, создавая угрозу жизни и здоровью ребенка. Условия проживания были антисанитарными.

Ювенальные полицейские приехали по месту жительства роженицы, однако женщина не впустила их в дом, выгуливая при этом собаку бойцовской породы.

Следствие установило, что ребенок родился около недели назад, до сих пор не зарегистрирован, а от медицинской помощи и социального сопровождения женщина отказалась. Ее 3-летняя дочь сейчас живет с сестрой в Киеве.

В ходе осмотра жилья, проведенного на основании определения суда, полицейские подтвердили ненадлежащие условия проживания и антисанитарию.

Младенец находится под наблюдением медиков в Ровенской областной клинической больнице, его жизни ничего не угрожает.

Следствие продолжается.

Напомним, в Винницкой области умер 10-летний мальчик с инвалидностью. Подозрение получить мать ребенка, семейный врач и работник социальной службы. Все знали, что состояние 10-летнего мальчика усугубляется, но никто ничего не сделал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
соцсети Ровенская область младенец социальные службы
В Ровенской области суд вынес приговор 44-летнему мужчине за незаконное хранение боеприпасов
18 декабря 2025, 19:28
В Ровно мошенник продал чужое авто как свое
18 декабря 2025, 11:55
В Ровенской области водитель BMW X5 насмерть сбил 42-летнего пешехода и скрылся
17 декабря 2025, 18:11
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Известная блоггерша два года тайно служила в ВСУ: подробности
21 декабря 2025, 18:52
Какая будет погода в первый день недели: прогноз синоптиков на 22 декабря
21 декабря 2025, 18:24
Украинская школьница стала жертвой травли в Варшаве: МИД требует реакции
21 декабря 2025, 17:51
Во Львовской области микроавтобус сбил женщину на пешеходном переходе
21 декабря 2025, 17:24
Журналисты нашли Тимура Миндича в Израиле – УП
21 декабря 2025, 16:57
Враг на Сумщине: бои в Грабовском, в Рясном российских войск нет – ВСУ
21 декабря 2025, 16:25
Зеленский рассказал, сколько дронов и ракет РФ выпустила по Украине за неделю
21 декабря 2025, 15:36
В Луцке мужчина ударил полицейского во время соревнований: решение суда
21 декабря 2025, 15:15
Взрыв после падения "шахеда" на Ровенщине: повреждены автомобили и гражданские объекты
21 декабря 2025, 14:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Юрий Касьянов
Все блоги »