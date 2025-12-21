В Ровно у матери забрали младенца из-за антисанитарных условий и ненадлежащего ухода

Фото: Ровенский городской центр социальных служб

Следователи начали уголовное производство против 27-летней жительницы Ровно по обвинению в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Женщина ранее попадала в поле зрения правоохранителей из-за незаконного оборота наркотиков и домашнего насилия, состоя на учете как обидчик.

18 декабря во время мониторинга соцсетей полиция обнаружила сообщение, что работники Службы по делам детей во время плановой проверки забрали у матери младенца. По информации службы, женщина ненадлежаще выполняла родительские обязанности, создавая угрозу жизни и здоровью ребенка. Условия проживания были антисанитарными.

Ювенальные полицейские приехали по месту жительства роженицы, однако женщина не впустила их в дом, выгуливая при этом собаку бойцовской породы.

Следствие установило, что ребенок родился около недели назад, до сих пор не зарегистрирован, а от медицинской помощи и социального сопровождения женщина отказалась. Ее 3-летняя дочь сейчас живет с сестрой в Киеве.

В ходе осмотра жилья, проведенного на основании определения суда, полицейские подтвердили ненадлежащие условия проживания и антисанитарию.

Младенец находится под наблюдением медиков в Ровенской областной клинической больнице, его жизни ничего не угрожает.

Следствие продолжается.

Напомним, в Винницкой области умер 10-летний мальчик с инвалидностью. Подозрение получить мать ребенка, семейный врач и работник социальной службы. Все знали, что состояние 10-летнего мальчика усугубляется, но никто ничего не сделал.