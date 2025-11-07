Втік із місця аварії: на Дніпропетровщині вантажівка збила чоловіка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На трасі Кривий Ріг – Дніпро вантажівка збила чоловіка і втекла з місця ДТП

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на "Свої. Кривий Ріг", передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася пізно ввечері 6 листопада.

Попередньо, 47-річний чоловік йшов узбіччям в бік села Любимівка Софіївської громади. Попереду нього рухалась його матір. Жінка почула звук удару і кинулася до сина, але від отриманих травм він загинув на місці.

Свідки викликали "швидку”, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Правоохоронці розшукують вантажівку та її водія.

