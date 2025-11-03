Зіткнувся з авто: у ДТП на Львівщині розбився 17-річний мотоцикліст
ДТП сталася 2 листопада близько 16:30 у селі Журавно Стрийського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися мотоцикл Honda, яким керував 17-річний юнак – житель Івано-Франківщини, та автомобіля Volkswagen Passat під керуванням 48-річного водія з Івано-Франківська.
Неповнолітній водій мотоцикла загинув на місці, а його 16-річний пасажир – житель одного з сіл Стрийського району – отримав травми та був госпіталізований.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у місті Буча на Київщині днями сталася смертельна аварія – загинули водій та пасажир мотоцикла.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Троє жителів Сумщини втратили за один клік понад 130 тис. грн – шахраї діяли через TikTok
03 листопада 2025, 15:12У Дніпрі судитимуть чоловіка за злочин сексуального характеру проти 7-річної дівчинки
03 листопада 2025, 14:56Супермісяць над Україною: коли і як його побачити
03 листопада 2025, 14:50На Дніпропетровщині під час церемонії нагородження військових окупанти вдарили балістикою: наслідки атаки
03 листопада 2025, 14:41З Вірменії до України повернули афериста, який обікрав волонтерів та військових на понад 20 млн грн
03 листопада 2025, 14:11Погода в Україні різко зміниться
03 листопада 2025, 14:09На Дніпропетровщині дрони РФ знищили склад популярних чипсів і сухариків
03 листопада 2025, 14:00На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 13:47Старт опалювального сезону на Харківщині: тепло отримали понад 250 будинків
03 листопада 2025, 13:39Україна отримала нові ракети Storm Shadow для ударів по РФ – Bloomberg
03 листопада 2025, 13:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »