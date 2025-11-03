Фото: поліція

ДТП сталася 2 листопада близько 16:30 у селі Журавно Стрийського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися мотоцикл Honda, яким керував 17-річний юнак – житель Івано-Франківщини, та автомобіля Volkswagen Passat під керуванням 48-річного водія з Івано-Франківська.

Неповнолітній водій мотоцикла загинув на місці, а його 16-річний пасажир – житель одного з сіл Стрийського району – отримав травми та був госпіталізований.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у місті Буча на Київщині днями сталася смертельна аварія – загинули водій та пасажир мотоцикла.