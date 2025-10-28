На Львівщині внаслідок ДТП постраждали водії мікроавтобуса та підводи

На Львівщині зіткнулись мікроавтобус та підвода: є постраждалі
ДТП сталася 27 жовтня близько 17:30 поблизу села Гаї-Дітковецькі Золочівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 212 та гужова підвода. Після цього на уламки підводи наїхав автомобіль Ford C-Мax.
Внаслідок ДТП водії мікроавтобуса та підводи, чоловіки 70 та 33 років відповідно, отримали травми. Їх госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, ввечері 27 жовтня на Волині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст – він врізався в бетонну електроопору.
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
"Гуманітарка" перетворилась на бізнес: на Закарпатті викрили схему продажу авто для волонтерів
28 жовтня 2025, 13:12Україна отримала від Люксембургу ліки від гепатиту С для дітей
28 жовтня 2025, 12:46Ворог завдав удару по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: що відомо
28 жовтня 2025, 12:37На Одещині поліцейські вилучили підробки спортивних брендів на понад 33 млн грн
28 жовтня 2025, 12:29На Дніпропетровщині батька засудили до 15 років за розбещення власних дітей
28 жовтня 2025, 12:25На Прикарпатті жінка через служби доставки торгувала амфетаміном
28 жовтня 2025, 12:15На Рівненщині водій BMW збив трьох пішоходів: серед постраждалих дворічна дитина
28 жовтня 2025, 12:12У Тернополі водій маршрутки збив жінку
28 жовтня 2025, 12:03На Закарпатті затримали дві групи чоловіків: "провідник" вів їх до Румунії
28 жовтня 2025, 11:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »