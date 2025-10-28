На Львівщині внаслідок ДТП постраждали водії мікроавтобуса та підводи

Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 212 та гужова підвода. Після цього на уламки підводи наїхав автомобіль Ford C-Мax.

Внаслідок ДТП водії мікроавтобуса та підводи, чоловіки 70 та 33 років відповідно, отримали травми. Їх госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

