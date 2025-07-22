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У Рівненській області викрито оборудку з легковиками, які ввозилися до України під виглядом гуманітарної допомоги, а згодом продавалися як комерційні

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівненській області викрили схему незаконного ввезення легковиків під виглядом гуманітарної допомоги: троє фігурантів завезли понад десять автівок, оминувши сплату митних платежів майже на 2 млн грн.

Слідство встановило, що 40‑річний киянин організував канал і залучив 40‑річну жительку Волині та 50‑річного столичного знайомого. Машини оформлювали як "техніку для волонтерських потреб", а в деклараціях указували завідомо неправдиві дані. Після перетину кордону транспорт перепродавали у приватні руки - у середньому на 4-5 тис. дол. дорожче, ніж вартість придбання за кордоном.

Оперативники слідчого управління поліції Рівненщини, кіберпідрозділу, обласного управління СБУ та прокуратури провели санкціоновані обшуки, вилучили документацію, телефони та печатки псевдоволонтерських структур. Усіх трьох затримали та оголосили підозру за ч. 2 ст. 201‑4 КК України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 1,5 млн грн; кошти вже внесені.

Нагадаємо, "університетська схема” не спрацювала: понад 50 тисяч чоловіків 25+ відрахували з вишів.