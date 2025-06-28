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28 червня 2025, 02:55

Син Григорія та Христини Решетників ледь не втонув: що сталось

28 червня 2025, 02:55
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Фото з відкритих джерел
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Дружина ведучого Григорія Решетника розповіла про небезпечний випадок, який стався з її сином. За її словами, вона спочатку навіть не до кінця все зрозуміла

Про це повідомляє "Люкс ФМ", передає RegioNews.

Дружина ведучого Григорія Решетника розповіла прихильникам про страшну ситуацію з її молодшим сином. За словами Христини, він ледь не потонув у басейні. Вона навіть не одразу зрозуміла, що саме сталось.

Христина розповіла, що в цей момент розмовляла з подругою. В цей момент 4-річний Сашко перекинувся у воді та почав тонути. Навколо було багато дітей, галасу, і тому ніхто не почув нічого. Лише подруга Христини, яка була поруч, встигла це помітити й одразу кинулась у воду.

Дружина ведучого згадує, що раніше читала багато таких історій, але навіть не думала, що подібне може статися з нею. Вона порадила прихильникам в жодному випадку не відволікатися навіть на секунду, коли діти у водоймах або у басейні.

Довідка. Христина та Григорій Решетники познайомились ще у 2008 році. У 2010 році вони вже одружились. Уже понад 15 років вони у шлюбі та виховують трьох дітей: 11-річного Івана, 7-річного Дмитра і 4-річного Олександра.

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