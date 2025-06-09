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09 червня 2025, 20:45

Без шоу, але з переможницею: хто став Міс Всесвіт Україна-2025

09 червня 2025, 20:45
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фото: instagram.com/missukraine_universe
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Новою Міс Всесвіт Україна стала 25-річна Софія Ткачук із Рівного. У листопаді вона представить нашу країну на міжнародному конкурсі Miss Universe 2025 у Таїланді

Про це інформує RegioNews із посиланням на організаторів конкурсу.

Через війну традиційний національний відбір вдруге поспіль не проводили. Ім'я переможниці визначили шляхом народного голосування та особистих співбесід. У фінал вийшли п'ятеро претенденток, серед яких журі обрало Софію.

Ткачук народилася в Рівному, але з чотирьох років жила за кордоном.

За словами красуні, попри те, що її освіта та професійне становлення відбувалися за межами України, зв’язок із Батьківщиною залишався глибоким, як у щоденних діях, так і в активній громадянській позиції.

"Я зростала серед різних мов і культур, але завжди відчувала: моє коріння — в Україні, а моя душа — українська. Я — жінка, яка діє" ​​​​​, — зазначила Софія Ткачук.

Софія Ткачук і президентка конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова

Що відомо про Софію Ткачук

Дівчина народилася в Рівному, але у чотири роки разом із родиною переїхала за кордон. Має диплом бакалавра з фінансів, який здобула в EAE Business School у Барселоні.

Вільно володіє англійською та іспанською мовами.

Ткачук співпрацювала з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та координувала проєкти спільно з UNICEF. Нині Софія займається підприємництвом і поглиблює знання у сфері макроекономіки та інвестицій.

Нагадаємо, раніше Міс Україна Всесвіт-2019 повідомила, що стала жертвою домашнього насильства.

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