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09 июня 2025, 20:45

Без шоу, но с победительницей: кто стал Мисс Вселенная Украина-2025

09 июня 2025, 20:45
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фото: instagram.com/missukraine_universe
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Новой Мисс Вселенная Украина стала 25-летняя София Ткачук из Ровно. В ноябре она представит нашу страну на международном конкурсе Miss Universe 2025 в Таиланде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на организаторов конкурса.

Из-за войны традиционный национальный отбор второй раз подряд не проводили. Имя победительницы определили путем народного голосования и личных собеседований. В финал вышли пятеро претенденток, среди которых жюри избрало Софию.

Ткачук родилась в Ровно, но с четырех лет жила за границей.

По словам красавицы, несмотря на то, что ее образование и профессиональное становление происходили за пределами Украины, связь с Родиной оставалась глубокой, как в ежедневных действиях, так и в активной гражданской позиции.

"Я росла среди разных языков и культур, но всегда чувствовала: мои корни — в Украине, а моя душа — украинская. Я женщина, которая действует", — отметила София Ткачук.

София Ткачук и президент конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова

Что известно о Софии Ткачук

Девушка родилась в Ровно, но в четыре года вместе с семьей переехала за границу. Имеет диплом бакалавра по финансам, который получила в EAE Business School в Барселоне.

Свободно владеет английским и испанским языками.

Ткачук сотрудничала с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и координировала проекты совместно с UNICEF. В настоящее время София занимается предпринимательством и углубляет знания в области макроэкономики и инвестиций.

Напомним, ранее Мисс Украина Вселенная-2019 сообщила, что стала жертвой домашнего насилия.

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