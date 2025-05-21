Загибель дитини від вибуху гранати на Миколаївщині: що відомо

фото: поліція

Жінка, яка принесла боєприпас у двір до сусідів в селі Миколаївського району, померла у лікарні

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Правоохоронці з’ясували, що 41-річна жінка, перебуваючи в стані сп’яніння, прийшла до сусідів і просила, щоб ті відвезли її до крамниці. Отримавши відмову, вона пішла додому. Однак згодом повернулась до родини вже з боєприпасом, який здетонував у подвір’ї. Внаслідок вибуху загинув трирічний хлопчик – син господарів, згодом від отриманих травм померла і сама жінка.

На місці події поліцейські вилучили уламки від гранати Ф1.

Поліцейські за місцем мешкання загиблої провели обшук та вилучили понад 100 набоїв різного калібру до автоматичної зброї, які направили на експертне дослідження.

Триває досудове розслідування та встановлюються шляхи надходження боєприпасів.

Нагадаємо, вибух на території приватного будинку в селі Комісарівка стався ввечері 20 травня. Поліцію викликала 31-річна матір хлопчика.