13:11  21 травня
У Запоріжжі судитимуть подружжя, яке за 60 тис. грн допомагало дезертирам
12:16  21 травня
На Волині судитимуть командира військової частини, який незаконно нарахував підлеглим понад 1,2 млн грн
12:40  21 травня
На Львівщині поліцейські затримали підлітків, які поширили відео з відвертим контентом
UA | RU
UA | RU
21 травня 2025, 13:17

Загибель дитини від вибуху гранати на Миколаївщині: що відомо

21 травня 2025, 13:17
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Жінка, яка принесла боєприпас у двір до сусідів в селі Миколаївського району, померла у лікарні

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Правоохоронці з’ясували, що 41-річна жінка, перебуваючи в стані сп’яніння, прийшла до сусідів і просила, щоб ті відвезли її до крамниці. Отримавши відмову, вона пішла додому. Однак згодом повернулась до родини вже з боєприпасом, який здетонував у подвір’ї. Внаслідок вибуху загинув трирічний хлопчик – син господарів, згодом від отриманих травм померла і сама жінка.

На місці події поліцейські вилучили уламки від гранати Ф1.

Поліцейські за місцем мешкання загиблої провели обшук та вилучили понад 100 набоїв різного калібру до автоматичної зброї, які направили на експертне дослідження.

Триває досудове розслідування та встановлюються шляхи надходження боєприпасів.

Нагадаємо, вибух на території приватного будинку в селі Комісарівка стався ввечері 20 травня. Поліцію викликала 31-річна матір хлопчика.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибух алкоголь дитина Граната Миколаївська область
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
На Запоріжжі російський FPV-дрон поцілив у авто Укрпошти: постраждали працівники
21 травня 2025, 14:12
Поліція Вінниччини встановлює обставини ДТП, в якій травмувався 11-річний велосипедист
21 травня 2025, 14:03
Війська РФ обстріляли Харківщину КАБами та "Градами": поранені 8 цивільних
21 травня 2025, 14:01
Поліцейські вилучили у жителя Одещини понад 5 кг канабісу: що йому загрожує
21 травня 2025, 13:51
На Київщині горить об'єкт критичної інфраструктури – Білоцерківська ТЕЦ
21 травня 2025, 13:51
ЄС вже готує 18-й пакет санкцій проти РФ, – Пісторіус
21 травня 2025, 13:48
Ворожий FPV-дрон влучив в авто українських снайперів на Харківщині
21 травня 2025, 13:29
У Дніпрі поліцейські викрили нелегальний гральний заклад
21 травня 2025, 13:21
У Запоріжжі судитимуть подружжя, яке за 60 тис. грн допомагало дезертирам
21 травня 2025, 13:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Максим Жорін
Тарас Загородній
Віктор Андрусів
Всі блоги »