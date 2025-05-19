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В Ровенской области спасатели деблокировали пострадавшего с изуродованного в ДТП автомобиля

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Сегодня, 19 мая, в 05:48 в городе Вараш спасатели помогли медикам деблокировать травмированного пассажира из легкового автомобиля Volkswagen Golf, который получил значительные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние сейчас оценивают врачи. Водителю автомобиля госпитализация не понадобилась.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, во Львовской области в результате столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки и травмированный пятилетний мальчик. Полицейские устанавливают происшествия.