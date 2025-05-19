В ДТП на Ровенщине пассажира зажало в салоне: спасатели деблокировали мужчину
В Ровенской области спасатели деблокировали пострадавшего с изуродованного в ДТП автомобиля
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.
Сегодня, 19 мая, в 05:48 в городе Вараш спасатели помогли медикам деблокировать травмированного пассажира из легкового автомобиля Volkswagen Golf, который получил значительные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия.
Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние сейчас оценивают врачи. Водителю автомобиля госпитализация не понадобилась.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки и травмированный пятилетний мальчик. Полицейские устанавливают происшествия.