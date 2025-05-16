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16 травня 2025, 14:16

На Рівненщині голову громади затримали на хабарі у 7500 доларів

16 травня 2025, 14:16
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фото: Національна поліція
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У Рівненській області правоохоронці викрили голову однієї з територіальних громад на отриманні неправомірної вигоди

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, пообіцяв місцевому підприємцю за грошову винагороду посприяти у погодженні проєкту землеустрою для фактичної передачі земельної ділянки під товарне сільськогосподарське виробництво.

У четвер, 15 травня, правоохоронці затримали чиновника безпосередньо під час отримання хабаря у розмірі 7500 доларів США.

Під час санкціонованих обшуків вилучено гроші та документацію.

Посадовця затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

За вчинене фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади до трьох років.

Нагадаємо, на Вінниччині викрили посадовців, які брали хабарі за "допомогу" з ВЛК.

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