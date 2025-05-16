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16 мая 2025, 14:16

На Ровенщине главу общины задержали на взятке в 7500 долларов

16 мая 2025, 14:16
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фото: Национальная полиция
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В Ровенской области правоохранители разоблачили главу одной из территориальных общин на получении неправомерной выгоды

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник, злоупотребляя служебным положением, пообещал местному предпринимателю за денежное вознаграждение оказать содействие в согласовании проекта землеустройства для фактической передачи земельного участка под товарное сельскохозяйственное производство.

В четверг, 15 мая, правоохранители задержали чиновника непосредственно во время получения взятки в размере 7500 долларов США.

В ходе санкционированных обысков изъяты деньги и документация.

Чиновника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

За совершенное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности до трех лет.

Напомним, на Винниччине разоблачили чиновников, которые брали взятки за "помощь" с ВЛК.

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взятка полиция Чиновник Ровенская область земельные вопросы
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