У ДБР заявили, що з початку року українці завдали державі збитків на 6 млрд грн
Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття злочинів, що підривають економічну безпеку держави
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.
Як зазначається, за перші чотири місяці 2025 року зафіксовано збитки державі, завдані фігурантами кримінальних проваджень, на загальну суму 6 млрд 168 млн гривень.
Для забезпечення подальшого відшкодування збитків судами за клопотанням ДБР накладено арешт на майно фігурантів на суму 1 млрд 474 млн гривень.
"Вже відшкодовано понад 190 млн гривень, а сума попередженої неправомірної вигоди, зафіксованої у завершених провадженнях, становить 12 млн 755 тис. гривень", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, ДБР встановило нових учасників жорстоких катувань у Полтавському СІЗО.
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