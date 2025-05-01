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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Ровенской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Осенью 2024 г. он прошел медицинскую комиссию и был признан годным к мобилизации. Однако повестку принять он отказался.

На суде мужчина объяснил, что на его содержании отцом, который по состоянию здоровья нуждается в постороннем уходе и надзоре, который не могут обеспечить другие лица. При этом сам мужчина страдает онкологическим заболеванием и нуждается в лечении, а потому лишен возможности проходить военную службу.

Суд установил, что действительно в марте 2025 года он получал отсрочку, поскольку ухаживает за отцом. При этом в феврале 2025 г. у него обнаружили злокачественные новообразования нижней трети пищевода и задней стенки мочевого пузыря.

При этом суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако его освободили от отбывания наказания с испытанием и установили испытательный срок продолжительностью в один год.

Напомним, ранее за уклонение от мобилизации судили мужчину во Львовской области. Он получил повестку под личную подпись, но в ТЦК так и не пришел.