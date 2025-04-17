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Трагический случай произошел в среду, 16 апреля, около 10:30 в Ровно

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

При выполнении малярных работ по собственной неосторожности работник упал со второго этажа одного из торговых центров города.

С кататравмой и без сознания медики госпитализировали мужчину, жителя села Белая Криница, в реанимацию.

Установлено, что 38-летний мужчина не был официально трудоустроен на данном предприятии.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Напомним, днем 15 апреля в селе на Полтавщине кирпичная стена обрушилась и убила мужчину.