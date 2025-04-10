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10 апреля 2025, 14:00

В Ровно водитель Seat сбил пешехода прямо на переходе

10 апреля 2025, 14:00
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Фото: Нацполиция
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В Ровно произошло ДТП вечером, 9 апреля. В результате аварии 50-летнего мужчину госпитализировали с травмами

Об этом сообщает полиция в Ровенской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел 9 апреля около 20:45. 28-летний водитель Seat Leon возвращал с Киевской улицы на улицу М. Грушевского и допустил наезд на 50-летнего пешехода. Потерпевший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшего госпитализировали. Ему диагностировали перелом ноги, закрытую черепно-мозговую травму. Правоохранители начали досудебное расследование.

"Полицейские отмечают всем участникам дорожного движения быть осторожными и внимательными, особенно во время усложнения погодных условий", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в пригороде Житомира столкнулись автомобили Daewoo и Nissan. В результате аварии были травмированы 23-летний водитель и двое пассажирок внедорожника: 22-летняя девушка и ее годовалая дочь. Также травмы получили двое пассажиров Daewoo в возрасте 43 и 36 лет.

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