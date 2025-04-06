В Україні завтра очікується сніг та заморозки

фото: ілюстративне

У понеділок, 7 квітня, в Україні очікується невеликий сніг, в окремих регіонах дощ, уночі заморозки

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці, передає RegioNews.

"Хмарно з проясненнями. На сході, південному сході країни пройде невеликий, вдень місцями помірний дощ, температура вночі 3-8° тепла (в Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях на ґрунті, місцями і в повітрі заморозки 0-3°), вдень 6-11° тепла", - йдеться у повідомленні.

На решті території очікується невеликий сніг, лише на Одещині, Миколаївщині, вдень і на крайньому заході країни без опадів; вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла.

Уночі у західних, північних та центральних областях на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, в Карпатах випало близько 30 сантиметрів снігу.