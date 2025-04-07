В Україні зросло споживання електроенергії: громадян просять бути ощадливими

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Станом на ранок 7 квітня рівень споживання електроенергії в Україні був на 16% вищим, ніж попереднього робочого дня

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Енергетики пояснюють такий різкий стрибок зниженням температури повітря. Окрім того, через хмарну погоду на всій території України знизилася ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

В "Укренерго" нагадують: зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак.

Тож у період з 8:00 до 21:00 українців просять ощадливо споживати електроенергію. Зокрема мінімізувати користування потужними електроприладами та уникати одночасного ввімкнення двох таких пристроїв.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, 5-7 квітня до України надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків.

Так, на вихідних в Україні випало близько 30 сантиметрів снігу.

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 7 квітня, очікується невеликий сніг, в окремих регіонах дощ, заморозки.