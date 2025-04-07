Из-за холода в Ровенской области возобновили отопительный сезон
Сегодня в городе Дубно Ровенской области официально возобновили отопительный сезон. Все из-за похолодания
Такое решение принял исполнительный комитет Дубенского городского совета, передает RegioNews.
Следовательно руководители учреждений, организаций и предприятий обязаны обеспечить запуск систем отопления в период с 7 апреля по 13 апреля, учитывая температурные показатели.
Коммунальному предприятию "Дубнокоммунэнергия" поручили организовать работу котельных с использованием альтернативных видов топлива, ориентируясь на погодные условия.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, 5-7 апреля в Украину будет поступать холодный воздух арктического происхождения по северным направлениям.
Так, в выходные в Украине выпало около 30 сантиметров снега.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 7 апреля, ожидается небольшой снег, в отдельных регионах дождь, заморозки.