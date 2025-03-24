На Рівненщині через негоду повністю знеструмлені п’ять населених пунктів

фото: ОВА

На Рівненщині негода повністю залишила без світла п’ять населених пунктів. Вітер не стихає, тому є ризик нових обривів

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

"П'ять населених пунктів на Рівненщині наразі повністю знеструмлені через негоду. Сильний вітер залишив без світла жителів у колишніх Костопільському та Березнівському районах", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики та представники інших служб працюють над ліквідацією наслідків.

В ОВА наголосили, що вітер не стихає, тому є ризик нових обривів. Жителів області закликали бути обережними, не нехтувати правилами безпеки, не підходити до ліній електропередач та не намагатися самостійно відновити енергопостачання.

Нагадаємо, 24 березня в Україні буде хмарна погода та сильні пориви вітру. На заході та півночі пройдуть дощі.