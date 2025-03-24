В Ровенской области из-за непогоды полностью обесточены пять населенных пунктов

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В Ровенской области непогода полностью оставила без света пять населенных пунктов. Ветер не стихает, поэтому есть риск новых обрывов

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

"Пять населенных пунктов в Ровенской области полностью обесточены из-за непогоды. Сильный ветер оставил без света жителей в бывших Костопольском и Березновском районах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики и представители других служб работают над ликвидацией последствий.

В ОВА подчеркнули, что ветер не стихает, поэтому есть риск новых обрывов. Жителей области призвали быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности, не подходить к линиям электропередач и не пытаться самостоятельно возобновить энергоснабжение.

Напомним, 24 марта в Украине будет облачная погода и сильные порывы ветра. На западе и на севере пройдут дожди.