16:15  07 березня
У Києві помітили голого чоловіка, який розгулював містом з пістолетом
15:35  07 березня
В Україні деяким чоловікам дозволять виїжджати за кордон
06:33  07 березня
Мешканці Харківщини виявили на подвір'ї російську авіабомбу
UA | RU
UA | RU
07 березня 2025, 23:15

На Рівненщині зустріли дітей сиріт, яких евакуювали з Запорізької області

07 березня 2025, 23:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці продовжують евакуйовувати дітей з прифронтових територій. Тепер стало відомо, що ще 16 дітей евакуювали у Рівненську область

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

На Рівненщині зустріли 16 дітей-сиріт із Запорізької області. Серед них хлопчик Назар. Він мав з собою все, що лишилось від його рідного дому: одяг та великий глобус. Він прибув до Рівненщини, щоб розпочати нове життя, разом з ще 15 дітьми віком від 2 до 7 років.

"За маленькими плечима у кожного своя, проте далеко не проста історія. Вони поки несміливі та дещо налякані, але втішаються увазі і мило обдаровують своїми посмішками. Їхній приїзд став черговим свідченням підтримки, допомоги та єдності, адже чужих дітей не буває", - розповіли в поліції.

Слід зазначити, що також на Донеччині в зоні примусової евакуації станом на кінець лютого знаходилось 55 дітей. Йдеться про 10 населених пунктів, з яких обов'язково потрібно евакуюватися через постійні російські обстріли.

евакуація діти
У 2024 році українці усиновили найбільше дітей за останні п'ять років
26 лютого 2025, 09:52
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Індексація пенсій: у скількох українців збільшились виплати
07 березня 2025, 22:55
У Подільському зоопарку народились ягнята рідкісної породи
07 березня 2025, 22:37
З'явилися перші кадри бойової роботи французьких винищувачів Mirage 2000 на фронті в Україні
07 березня 2025, 22:29
В американській компанії підтвердили, що закрили Україні доступ до своїх супутникових знімків
07 березня 2025, 22:09
В Івано-Франківську водій врізався в маршрутку
07 березня 2025, 21:55
На Київщині водій збив пішохода
07 березня 2025, 21:26
Прикордонники знищили російську вогнеметну систему "Сонцепьок" і всюдихід "Вітязь"
07 березня 2025, 21:19
Символічний подарунок: матерям ліквідованих окупантів на Росії подарували м'ясорубки
07 березня 2025, 21:11
В Україні почав дорожчати популярний овоч
07 березня 2025, 21:08
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »