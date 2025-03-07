Фото: Нацполіція

Правоохоронці продовжують евакуйовувати дітей з прифронтових територій. Тепер стало відомо, що ще 16 дітей евакуювали у Рівненську область

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

На Рівненщині зустріли 16 дітей-сиріт із Запорізької області. Серед них хлопчик Назар. Він мав з собою все, що лишилось від його рідного дому: одяг та великий глобус. Він прибув до Рівненщини, щоб розпочати нове життя, разом з ще 15 дітьми віком від 2 до 7 років.

"За маленькими плечима у кожного своя, проте далеко не проста історія. Вони поки несміливі та дещо налякані, але втішаються увазі і мило обдаровують своїми посмішками. Їхній приїзд став черговим свідченням підтримки, допомоги та єдності, адже чужих дітей не буває", - розповіли в поліції.

Слід зазначити, що також на Донеччині в зоні примусової евакуації станом на кінець лютого знаходилось 55 дітей. Йдеться про 10 населених пунктів, з яких обов'язково потрібно евакуюватися через постійні російські обстріли.