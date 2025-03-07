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07 марта 2025, 23:15

В Ровенской области встретили детей сирот, которых эвакуировали из Запорожской области

07 марта 2025, 23:15
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители продолжают эвакуировать детей с прифронтовых территорий. Теперь стало известно, что еще 16 детей были эвакуированы в Ровенскую область.

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В Ровенской области встретили 16 детей-сирот из Запорожской области. В их числе мальчик Назар. У него было с собой все, что осталось от его родного дома: одежда и большой глобус. Он прибыл в Ровенскую область, чтобы начать новую жизнь, вместе с еще 15 детьми в возрасте от 2 до 7 лет.

"За маленькими плечами у каждого своя, однако далеко не простая история. Они пока робки и несколько напуганы, но радуются вниманию и мило одаривают своими улыбками. Их приезд стал очередным свидетельством поддержки, помощи и единства, ведь чужих детей не бывает", - рассказали в полиции.

Следует отметить, что также в Донецкой области в зоне принудительной эвакуации по состоянию на конец февраля находилось 55 детей. Речь идет о 10 населенных пунктах, из которых обязательно нужно эвакуироваться из-за постоянных российских обстрелов.

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