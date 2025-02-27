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27 лютого 2025, 19:04

На Рівненщині викрили трьох військових на масштабному розкраданні пального

27 лютого 2025, 19:04
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фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань затримали чотирьох людей за підозрою в організації розкрадання дизельного пального та мастила в одній з військових частин на Рівненщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

Зазначається, що правоохоронці викрили злочинну організацію на чолі з військовослужбовцем. Військова частина, в якій служать учасники оборудки, відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб Збройних сил України у паливі та мастильних матеріалах.

"Організатор залучив до оборудок з пальним інших військових та цивільних осіб. Вони завищували обсяги розподіленого пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином надлишки зловмисники продавали через приватних підприємців", - розповіли у ДБР.

За даними правоохоронців, злочинна організація викрала понад сотню тонн дизельного пального, яке призначалось для потреб ЗСУ. Лише за період з листопада 2024 року по січень 2025 року задокументовано близько 20 епізодів викрадення та подальшої реалізації дизельного пального в кількості близько 20 тисяч літрів ринковою вартістю 1,2 млн грн.

Працівники ДБР затримали організатора оборудки, трьох його військових спільників та одну цивільну особу.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині працівника паливної компанії впіймали на крадіжці пального.

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