На Рівненщині чоловік викрадав та продавав артилерійські гільзи з могил загиблих бійців
На початку лютого до поліції звернулися троє жителів Сарненського району: невідомий у селі Немовичі та у Сарнах викрадав артилерійські гільзи з могил загиблих військових
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Правоохоронці встановили зловмисника – 36-річного місцевого, раніше судимого за корисливі злочини. Викрадені гільзи, що слугували вазами, він очистив від фарби та встиг всі продати місцевим жителям. Усі гільзи поліцейські вилучили.
Фігурант пояснив правоохоронцям, що крадіжки здійснював, аби легко збагатитися.
Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує до 7 років тюрми.
Нагадаємо, у Чернівцях на Алеї Слави жінка викрала гільзи та монету з могили захисника.
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