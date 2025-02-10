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10 лютого 2025, 12:31

На Тернопільщині працівника паливної компанії впіймали на крадіжці пального

10 лютого 2025, 12:31
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фото: Національна поліція
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Викрадача автогазу піймали під час злочину поліцейські Тернопільщини

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Представники управління безпеки однієї із паливних компаній, яка працює на території Тернопільської області, запідозрили свого працівника у крадіжці скрапленого газу. Про це вони повідомили у поліцію.

Правоохоронці встановили, що менеджери з логістики, відстежуючи рух транспорту помітили, як водій-експедитор паливовоза марки Scania, житель Луцька 1965 року народження, з’їхав з траси та зупинився.

За вказаною адресою виїхали працівники компанії та правоохоронці. На місці події вони помітили водія автоцистерни, який зливав автогаз і реалізовував його місцевому жителю.

Зловмиснику інкримінують частину 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Київській області затримали чоловіка, який намагався продати боєприпаси. За скоєне йому загрожує до семи років за ґратами.

крадіжка паливо поліція цистерна Тернопільська область
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