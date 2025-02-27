В Ровенской области разоблачили трех военных на масштабном хищении горючего

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Государственное бюро расследований задержали четырех человек по подозрению в организации хищения дизельного горючего и масла в одной из воинских частей в Ровенской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что правоохранители разоблачили преступную организацию во главе с военнослужащим. Военная часть, в которой служат участники сделки, отвечала за распределение примерно 10% потребностей Вооруженных сил Украины в топливе и смазочных материалах.

"Организатор привлек к сделкам с горючим других военных и гражданских лиц. Они завышали объемы распределенного горючего и смазочных материалов. Полученные таким образом излишки злоумышленники продавали через частных предпринимателей", - рассказали в ГБР.

По данным правоохранителей, преступная организация похитила более сотни тонн дизельного горючего, предназначенного для нужд ВСУ. Только за период с ноября 2024 по январь 2025 задокументировано около 20 эпизодов похищения и последующей реализации дизельного горючего в количестве около 20 тысяч литров рыночной стоимостью 1,2 млн грн.

Работники ГБР задержали организатора сделки, троих его военных сообщников и одно гражданское лицо.

Напомним, ранее в Тернопольской области работника топливной компании поймали на краже горючего.