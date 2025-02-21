фото: ДПСУ

Вночі 20 лютого у пункті пропуску на Волині прикордонники затримали чоловіка, який спробував незаконно потрапити до Польщі

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Житель міста Володимир, аби оминути прикордонний контроль, сховався у спальному відсіку вантажівки під ковдрою. За кермом вантажівки, яка прямувала на виїзд з України, був громадянин Польщі.

Стосовно 53-річного втікача склали адмінпротокол. Водієві-далекобійнику може загрожувати кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали переправників, через яких ледь не загинув чоловік.