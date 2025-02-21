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21 лютого 2025, 03:52

Сховався під ковдрою у вантажівці: на Волині чоловік намагався нелегально потрапити до Польщі

21 лютого 2025, 03:52
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фото: ДПСУ
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Вночі 20 лютого у пункті пропуску на Волині прикордонники затримали чоловіка, який спробував незаконно потрапити до Польщі

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Житель міста Володимир, аби оминути прикордонний контроль, сховався у спальному відсіку вантажівки під ковдрою. За кермом вантажівки, яка прямувала на виїзд з України, був громадянин Польщі.

Стосовно 53-річного втікача склали адмінпротокол. Водієві-далекобійнику може загрожувати кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали переправників, через яких ледь не загинув чоловік.

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