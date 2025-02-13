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Київський університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого тимчасово усунув від викладання Юрія Висоцького після звинувачень у неналежній поведінці щодо студентів. В університеті ініційовано службове розслідування

Як повідомляє RegioNews із посиланням на адміністрацію КНУТКіТ.

З 3 лютого 2025 року Юрія Висоцького усунули від виконання педагогічних обов’язків через низку заяв про його неприйнятні дії.

Зокрема, кілька колишніх студентів звинуватили 74-річного викладача в неетичній поведінці, психологічному тиску та порушенні особистих меж.

За словами випускників, викладач обирав серед студенток "улюблениць", саджав їх поруч на заняттях та дозволяв собі обійми чи фізичний контакт без їхньої згоди.

Водночас Висоцький заперечує всі звинувачення, заявляючи, що претензій до його методів викладання раніше не висували. Він вважає ситуацію спробою дискредитації університету.

Поки триває службове розслідування, Висоцькому заборонено викладати.

Нагадаємо, нещодавно набув розголосу інший скандал у театральній освіті. На початку січня у мережі почала поширюватися інформація, що начебто керівник Молодого театру і викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус звинувачується студентами вишу у домаганні до студенток.

Нещодавно стало відомо, що Андрія Білоуса, якого звинуватили у домаганнях, відсторонять від виконання посадових обов'язків.

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