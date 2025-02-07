Фото: Instagram

У соцмережі колишня студентка розповіла про неприємний досвід в університеті Поплавського. У коментарях вона зізналась, що йдеться про самого ректора

Про це написала в соцмережі Владислава Коренна, передає RegioNews.

У своїй публікації випускниця університету Владислава Коренна розповіла, що це сталося з нею, коли вона була 19-річною студенткою 3-го курсу. Тоді вона прийшла в приймальню попросити їй дати місце в гуртожитку.

"Я їду в машині, і охоронець просить ввімкнути "режим польоту” і на питання "навіщо?” відповідає: "щоб не шукали”. По карті я бачу, що ми вже десь за Києвом. Приїжджаємо, мене проводять у кімнату, яка зроблена як гостьова для дівчат, висить халатик на плечиках і ванна кімната. Ми сідаємо за стіл, мені наливають Hennessy і кажуть пити на голодний шлунок, я відмовляюсь — мене криють матом", - розповіла дівчина.

У своїй публікації вона не пише ім'я Михайла Поплавського. Проте в коментарях вона уточнює, що йдеться про нього. За словами дівчини, у той вечір він розклав перед нею кілька телефонів і почав телефонувати підлеглим, вимикаючи мікрофон і розповідаючи їй, що всі жінки, які займають посади, просто мали з ним інтим.

"Потім треба йти грати в більярд "на поцілунок або на 100$”. Я відповідаю вкотре, що цього не буде і можу лише віддати останні 500 гривень. Але схема гри дуже проста — якщо шар потрапляє в лузу, то поцілунок. І так години дві. Дякуючи Богу чи моєму гострому язику, зі мною дуже швидко втомлюєшся, бо на одне слово я відповім 10 своїх. І без страху в очах, хоча морально ситуацію витримувати складно. Коли я зрозуміла, що мене починає тіпати від стресу так, що я не можу дати собі ради, — попросила поїхати. З хорошого — мені викликали водія і попросили зателефонувати на наступний день, аби зніматися в університетських тік-токах", - написала Владислава.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у відомому університеті Києва стався скандал. Поліцейські з'ясували, що одного з викладачів звинувачують в домаганнях. При цьому заяв від постраждалих ще не надходило. Проте правоохоронці почали розслідувати справу та з'ясовувати всі обставини.