21:25  07 лютого
Уперше за час війни над Чорним морем пролетів літак США
18:16  07 лютого
Жінки в Україні заробляють майже на 20% менше за чоловіків
18:45  07 лютого
У Львові тролейбус насмерть переїхав жінку
UA | RU
UA | RU
07 лютого 2025, 20:15

"Поцілунок або 100 доларів": колишня студентка звинуватила Михайла Поплавського в сексуальних домаганнях

07 лютого 2025, 20:15
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram
Читайте также
на русском языке

У соцмережі колишня студентка розповіла про неприємний досвід в університеті Поплавського. У коментарях вона зізналась, що йдеться про самого ректора

Про це написала в соцмережі Владислава Коренна, передає RegioNews.

У своїй публікації випускниця університету Владислава Коренна розповіла, що це сталося з нею, коли вона була 19-річною студенткою 3-го курсу. Тоді вона прийшла в приймальню попросити їй дати місце в гуртожитку.

"Я їду в машині, і охоронець просить ввімкнути "режим польоту” і на питання "навіщо?” відповідає: "щоб не шукали”. По карті я бачу, що ми вже десь за Києвом. Приїжджаємо, мене проводять у кімнату, яка зроблена як гостьова для дівчат, висить халатик на плечиках і ванна кімната. Ми сідаємо за стіл, мені наливають Hennessy і кажуть пити на голодний шлунок, я відмовляюсь — мене криють матом", - розповіла дівчина.

У своїй публікації вона не пише ім'я Михайла Поплавського. Проте в коментарях вона уточнює, що йдеться про нього. За словами дівчини, у той вечір він розклав перед нею кілька телефонів і почав телефонувати підлеглим, вимикаючи мікрофон і розповідаючи їй, що всі жінки, які займають посади, просто мали з ним інтим.

"Потім треба йти грати в більярд "на поцілунок або на 100$”. Я відповідаю вкотре, що цього не буде і можу лише віддати останні 500 гривень. Але схема гри дуже проста — якщо шар потрапляє в лузу, то поцілунок. І так години дві. Дякуючи Богу чи моєму гострому язику, зі мною дуже швидко втомлюєшся, бо на одне слово я відповім 10 своїх. І без страху в очах, хоча морально ситуацію витримувати складно. Коли я зрозуміла, що мене починає тіпати від стресу так, що я не можу дати собі ради, — попросила поїхати. З хорошого — мені викликали водія і попросили зателефонувати на наступний день, аби зніматися в університетських тік-токах", - написала Владислава.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у відомому університеті Києва стався скандал. Поліцейські з'ясували, що одного з викладачів звинувачують в домаганнях. При цьому заяв від постраждалих ще не надходило. Проте правоохоронці почали розслідувати справу та з'ясовувати всі обставини.

домогательство скандал університет
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
Уперше за час війни над Чорним морем пролетів літак США
07 лютого 2025, 21:25
За видалення з бази розшуку ТЦК: на Дніпропетровщині викрили поліцейського, який взяв хабар в ухилянта
07 лютого 2025, 21:10
Жорстоке побиття підлітка ланцюгами: поліція знайшла нападників
07 лютого 2025, 21:03
У Запоріжжі затримали ділків, які заробляли на метамфетаміні
07 лютого 2025, 20:46
Стало відомо, скільки українських школярів перебуває за кордоном
07 лютого 2025, 20:06
Схеми в трьох областях: ухилянтам продавали "непридатність" до служби та карти зі шляхом втечі
07 лютого 2025, 19:49
Росіяни за день майже 20 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області
07 лютого 2025, 19:43
На Закарпатті викрили продавця метамфетаміна: торгував серед місцевих
07 лютого 2025, 19:30
Жительку Хмельниччини депортували з Польщі: названо причину
07 лютого 2025, 19:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »