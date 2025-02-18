Фото: Нацполиция

В Ровенской области будут судить водителя, который вызвал смертельную аварию. Известно, что в ДТП погибла пара 75-летних пенсионеров

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла осенью 2023 года вблизи поселка Гоща на трассе "Киев-Чоп". Тогда 34-летний водитель Audi превысил скорость и столкнулся с легковушкой ЗАЗ под управлением 75-летнего мужчины.

В результате столкновения 75-летний пенсионер погиб на месте. Его 75-летняя жена с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, где она в тот же день скончалась. Водитель и пассажир Audi в ДТП не пострадали. 34-летнему водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Кировоградщине произошло смертельное ДТП. В аварии погибла 30-летняя женщина. Спасателям пришлось доставать ее тело с помощью сабельной пилы из разбитого авто. Еще две женщины получили травмы и были госпитализированы.