У Миколаєві працівники ТЦК просили викуп за мобілізованих

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Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського РТЦК та СП, який зі спільником вимагав гроші з сімей військовозобов’язаних чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Зловмисники вимагали гроші у родичів чоловіків, яких доставляли до центру комплектування для перевірки військово-облікових документів. Якщо за ними приїжджали їх рідні, то до них підходила людина та пропонував за гроші "вирішити питання".

Коштував "вихід на волю" 4500 доларів США за одну особу.

Правоохоронці затримали працівника ТЦК зі спільником під час одержання оплати за таку послугу від родичів мобілізованого.

Співробітнику ТЦК та його спільнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області на 180 000 грн оштрафували чоловіка, який побив працівника ТЦК.