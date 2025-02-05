Табу на танці та співи: на Рівненщині заборонили розваги у закладах громадського харчування

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В місті Дубно на Рівненщині заборонили розважальні заходи у закладах громадського харчування на час дії воєнного стану. Це перше подібне рішення в області

Про це інформує RegioNews із посиланням на рішення виконавчого комітету Дубенської міської ради.

Як пояснив міський голова Дубна Василь Антонюк,він ініціював це рішення через численні скарги мешканців на гулянки та пияцтво у закладах громадського харчування. За його словами, "це є неприпустимим під час воєнного стану, коли вся країна переживає важкі часи".

Контроль за виконанням рішення покладено на Дубенський відділ поліції.

Правоохоронці будуть здійснювати перевірки закладів громадського харчування та, у разі виявлення порушень, інформуватимуть міську раду для подальшого реагування.

Спочатку власників закладів, які порушуватимуть рішення, попереджатимуть, а потім штрафуватимуть.

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