Табу на танцы и пение: в Ровенской области запретили развлечения в заведениях общепита
В городе Дубно Ровенской области запретили развлекательные мероприятия в заведениях общественного питания на время действия военного положения. Это первое подобное решение в области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение исполнительного комитета Дубенского городского совета.
Как обяснил городской голова Дубна Василий Антонюк, он инициировал это решение из-за многочисленных жалоб жителей на пирушки и пьянство в общепитах. По его словам, "это недопустимо во время военного положения, когда вся страна переживает тяжелые времена".
Контроль за исполнением решения возложен на Дубенский отдел полиции.
Правоохранители будут проводить проверки заведений общепита и, в случае выявления нарушений, будут информировать городской совет для дальнейшего реагирования.
Сначала владельцев заведений, которые будут нарушать решение, будут предупреждать, а затем будут штрафовать.
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