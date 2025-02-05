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В городе Дубно Ровенской области запретили развлекательные мероприятия в заведениях общественного питания на время действия военного положения. Это первое подобное решение в области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение исполнительного комитета Дубенского городского совета.

Как обяснил городской голова Дубна Василий Антонюк, он инициировал это решение из-за многочисленных жалоб жителей на пирушки и пьянство в общепитах. По его словам, "это недопустимо во время военного положения, когда вся страна переживает тяжелые времена".

Контроль за исполнением решения возложен на Дубенский отдел полиции.

Правоохранители будут проводить проверки заведений общепита и, в случае выявления нарушений, будут информировать городской совет для дальнейшего реагирования.

Сначала владельцев заведений, которые будут нарушать решение, будут предупреждать, а затем будут штрафовать.

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