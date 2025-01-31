Різанина в лікарні на Рівненщині: поліція затримала нападника
Березнівські слідчі на Рівненщині затримали нападника, який у лікарні наніс ножове поранення знайомому
Про це передає RegioNews із посиланням на поліцію Рівненської області.
Зазначається, що 30 січня близько 11:30 працівниця медзакладу повідомила про бійку, яка відбулася між двома пацієнтами стаціонарного відділення.
Поліцейські встановили, що між 26-ти та 33-річним жителями області відбувся словесний конфлікт на ґрунті неприязних відносин. Розпочалася штовханина і останній наніс знайомому кухонним ножем один проникаючий удар у груди.
За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч.1 ст.121 КК України.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
За словами поліцейських, 33-річний зловмисник і раніше був неодноразово судимий за вчинення крадіжок та злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.
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