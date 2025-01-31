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31 січня 2025, 18:19

Різанина в лікарні на Рівненщині: поліція затримала нападника

31 січня 2025, 18:19
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фото: Поліція Рівненської області
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Бе­рез­нівсь­кі слід­чі на Рів­ненщи­ні зат­ри­ма­ли на­пад­ни­ка, який у лі­кар­ні на­ніс но­жо­ве по­ра­нен­ня знайомо­му

Про це передає RegioNews із посиланням на поліцію Рівненської області.

Зазначається, що 30 січня близько 11:30 працівниця медзакладу повідомила про бійку, яка відбулася між двома пацієнтами стаціонарного відділення.

Поліцейські встановили, що між 26-ти та 33-річним жителями області відбувся словесний конфлікт на ґрунті неприязних відносин. Розпочалася штовханина і останній наніс знайомому кухонним ножем один проникаючий удар у груди.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч.1 ст.121 КК України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За словами поліцейських, 33-річний зловмисник і раніше був неодноразово судимий за вчинення крадіжок та злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

Раніше ми повідомляли, що на Хмельниччині чоловік кинувся на жінку з сокирою через ревнощі.

злочин Рівненська область ножове поранення лікарня
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