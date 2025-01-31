Резня в больнице на Ровенщине: полиция задержала нападающего

фото: Полиция Ровенской области

Березновские следователи в Ровенской области задержали нападающего, который в больнице нанес ножевое ранение знакомому

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

Отмечается, что 30 января около 11:30 работница медучреждения сообщила о драке, которая произошла между двумя пациентами стационарного отделения.

Полицейские установили, что между 26-ти и 33-летним жителями области произошел словесный конфликт на почве неприязненных отношений. Началась толкотня и последний нанес знакомому кухонным ножом один проникающий удар в грудь.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи сообщили мужчине о подозрении по ч.1 ст.121 УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По словам полицейских, 33-летний злоумышленник по-прежнему был неоднократно судим за совершение краж и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ранее мы сообщали, что на Хмельнитчине мужчина бросился на женщину с топором из-за ревности.