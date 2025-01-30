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30 січня 2025, 18:10

На Рівненщині чоловік обмінювався інтимними фото з неповнолітньою, а при зустрічі - торкався її

30 січня 2025, 18:10
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Ілюстративне фото
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Сам педофіл свою провину визнав

Про це повідомляє Інформаційний потік, передає RegioNews.

Костопільський районний суд виніс вирок місцевому жителю за розбещення малолітньої дівчинки. З'ясувалося, що він у 2023 році листувався з неповнолітньою у Viber. Чоловік наполягав на обміні інтимних фотографій.

Згодом вони зустрілися. При зустрічі чоловік роздягнув себе та дівчинку, і торкався її статевих органів.

На суді чоловік заявив, що дівчинка нібито перша почала надсилати йому інтимні фото. При цьому він заявив, що лише обмінувався фото і не вчиняв дій сексуального характеру.

Суд визнав чоловіка винним у розбещенні малолітніх та зберіганні дитячої порнографії. Йому призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловіка засудили за зґвалтування його 9-річної доньки. Він вчиняв це з дитиною, коли його дружини не було поруч. Свою провину він не визнав.

Також повідомлялося про те, що російський окупант вивіз жительку Харківщини на територію Бєлгорода. Дівчину тримали в полоні з постійним сексуальним насильством та побиттям. Вона втекла лише тоді, коли її кривдника затримали в РФ служба за ухиляння від служби.

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