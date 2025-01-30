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30 января 2025, 18:10

В Ровенской области мужчина обменивался интимными фото с несовершеннолетней, а при встрече - касался ее

30 января 2025, 18:10
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Иллюстративное фото
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Сам педофил свою вину признал

Об этом сообщает Информационный поток, передает RegioNews.

Костопольский районный суд вынес приговор местному жителю за развращение малолетней девочки. Выяснилось, что он в 2023 году переписывался с несовершеннолетней в Viber. Мужчина настаивал на обмене интимных фотографий.

Впоследствии они встретились. При встрече мужчина раздел себя и девочку, и касался ее половых органов.

На суде мужчина заявил, что девочка вроде бы первая начала присылать ему интимные фото. При этом он заявил, что только обменивался фото и не совершал действий сексуального характера.

Суд признал мужчину виновным в развращении малолетних и хранении детской порнографии. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области мужчину осудили за изнасилование его 9-летней дочери . Он поступал с ребенком, когда его жены не было рядом. Свою вину он не признал.

Также сообщалось, что российский оккупант вывез жительницу Харьковщины на территорию Белгорода. Девушку держали в плену с постоянным сексуальным насилием и избиением . Она сбежала только тогда, когда ее обидчика задержали в РФ служба за уклонение от службы.

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