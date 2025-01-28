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Правоохранители завершили досудебное расследование по факту смертельной аварии, которая произошла в сентябре прошлого года в Ровенской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Материалы уголовного производства направлены в суд.

В полиции отметили, что 65-летний водитель, находящийся под домашним арестом, своей вины в ДТП не признает.

На судебном заседании касательно избрания меры пресечения мужчина заявил, что момент наезда не помнит и связывает это с ухудшением состояния здоровья.

Напомним, ДТП произошло утром 28 сентября прошлого года на трассе Киев-Ковель-Ягодин. Водитель автоцистерны DAF превысил скорость, затем повернул налево, пересек сплошную линию, что запрещенно, врезался в бетонные конструкции и выехал за пределы полосы движения. Несмотря на то, что была возможность избежать наезда, автоцистерна DAF в неуправляемом состоянии наехала на служебный автомобиль, который стоял в месте для осмотра машин и двух полицейских и военнослужащих ВСУ, которые были в помещении блокпоста.

На месте погиб 40-летний полицейский. 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий получили тяжелые травмы.