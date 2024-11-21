Смертельна ДТП на Київщині: легковик врізався у вантажівку
ДТП сталася 20 листопада близько 00:03 поблизу села Проліски Бориспільського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Volkswagen не впорався з керуванням на швидкості та врізався у вантажівку DAF, яка стояла в другій смузі руху через повітряну тривогу.
Внаслідок ДТП 29-річний водій легковика від отриманих травм загинув на місці.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, вранці 18 листопада на Київщині маршрутка потрапила в ДТП. Постраждали дев'ятеро людей.
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