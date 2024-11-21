Смертельна ДТП на Київщині: легковик врізався у вантажівку

фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Volkswagen не впорався з керуванням на швидкості та врізався у вантажівку DAF, яка стояла в другій смузі руху через повітряну тривогу.

Внаслідок ДТП 29-річний водій легковика від отриманих травм загинув на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 18 листопада на Київщині маршрутка потрапила в ДТП. Постраждали дев'ятеро людей.