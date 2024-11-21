В Ровенской области автомобиль насмерть переехал пешехода: водитель сбежал

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Смертельное ДТП произошло вечером 19 ноября в селе Суховоля Варасского района. Пешеход погиб на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 19:00 водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину, который шел по обочине в попутном направлении.

"От полученных травм 60-летний житель села Суховоля погиб. С места происшествия водитель транспортного средства скрылся", — говорится в сообщении.

Предварительно к совершению ДТП причастен автомобиль Nissan зеленого цвета. Водителя-беглеца разыскивают. В настоящее время продолжается следствие.

Граждане, владеющие информацией, которая поможет следствию, могут обратиться в полицию по телефонам: 0 67 280 64 98, 0 67 728 55 80 или 102.

Напомним, в городе Радехов Шептицкого района грузовик насмерть переехал пешехода. Водитель скрылся.

Ранее в селе Бедевля Тячевского района на Закарпатье 20-летний водитель Skoda Octavia насмерть сбил 17-летнего юношу и скрылся с места ДТП.